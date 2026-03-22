Семак оценил игру Соболева в последних матчах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Александра Соболева.

Форвард петербургской команды сегодня забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Динамо» (3:1).

Он отличился в третьей игре подряд.

Соболев вошел в «Клуб 100 Григория Федотова».

– Что скажете о действиях Соболева?

– Единственный путь, который был, чтобы выиграть конкуренцию, – это старание. Если проявил себя успешно, то заслуживаешь место в старте. Состояние у него хорошее. Поэтому он заслуженно выходит в стартовом составе.