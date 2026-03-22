Канчельскис назвал чемпиона РПЛ-2025/26

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис определил чемпиона РПЛ этого сезона. По его мнению, им станет «Зенит».
«Два главных претендента на чемпионство – «Зенит» и «Краснодар», я говорил об этом еще в начале сезона. Чемпионом станет «Зенит», а «Краснодар» займет второе место. Это мое мнение, я так считаю. Мне видится именно так», – сказал Канчельскис.
- После 22 туров чемпионата России лидирует «Краснодар». На его счету 49 очков.
- Второе место занимает «Зенит», имеющий в активе 48 очков.
- Тройку лидеров замыкает «Локомотив» с 44 очками.
