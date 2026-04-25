Футболист «Ростова» недоволен признанием лучшим в матче с «Оренбургом»: «Не нужна мне эта награда»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов получил награду как лучший игрок матча 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).
«Не нужна мне эта награда, лучше бы мы выиграли. Обидно, досадно, на второй тайм мы не вышли.
Домашняя игра, соперник ниже нас в таблице, просто подарили им очки и усложнили себе задачу. Не знаю, с чем это связано, в первом тайме мы их переехали, а на второй тайм просто не вышли», – сказал Миронов.
- Единственный гол в игре 27-го тура РПЛ забил Гедеон Гузина на 85-й минуте.
- Набрав три очка, «Оренбург» поднялся с 14-го на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
- «Ростов» остался на десятой строчке таблицы.
Источник: «Матч ТВ»