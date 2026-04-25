  • Новости

РПЛ. «Локомотив» уступил «Крыльям Советов» (0:2), самарцы покинули зону стыков

25 апреля, 18:55
52

«Крылья Советов» в 27-м туре РПЛ победили дома «Локомотив». Решающий гол забил Иван Олейников, которого москвичи не стали покупать зимой, решив сэкономить деньги.

У «Крыльев Советов» пенальти не реализовал Кирилл Печенин.

«Локомотив» остается на третьем месте. «Крылья Советов» покинули зону переходных матчей.

«Крылья Советов» не побеждали в основное время восемь матчей подряд.

Россия. Премьер-лига. 27 тур
Крылья Советов - Локомотив - 2:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - И. Олейников, 31; 2:0 - А. Рахманович, 53.
Незабитые пенальти: К. Печенин, 90+2 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
АЛЕКС 58
1777138006
Проводницы играют без особого желания,проблемы с урезанием хотелок по зарплате
Ответить
qawzsexdr
1777138275
Выдохлись посреди недели, отсюда и результат.
Ответить
БеZуМныЙ
1777138837
Все силы дрезина оставила на Зените.
Ответить
avera
1777140593
Одни знатоки футбола собрались сидя на диване.
Ответить
Spirit_78
1777140847
С Зенитом боролись так, как будто это их главный финал в жизни, а теперь сливают Крыльям - смешные)
Ответить
Паровозов
1777140891
А кто достоин 3ей строчки, мясо кони аут, Балтика с Талалайшкой.
Ответить
vvv123
1777142600
Молодцы Крылышки, раздолбали бесполезных, жадь третий не забили!
Ответить
evgevg13
1777143912
Неожиданно но молодцы
Ответить
Hector вернулся
1777144942
Неожиданно, но на руку конкурентам
Ответить
Чилим.
1777171639
Если бы ещё пенальти забили- был бы полный позор...
Ответить
