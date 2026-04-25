РПЛ. «Локомотив» уступил «Крыльям Советов» (0:2), самарцы покинули зону стыков

«Крылья Советов» в 27-м туре РПЛ победили дома «Локомотив». Решающий гол забил Иван Олейников, которого москвичи не стали покупать зимой, решив сэкономить деньги.

У «Крыльев Советов» пенальти не реализовал Кирилл Печенин.

«Локомотив» остается на третьем месте. «Крылья Советов» покинули зону переходных матчей.

«Крылья Советов» не побеждали в основное время восемь матчей подряд.