В «Локомотиве» недовольны работой спортивного директора

В «Локомотиве» вскоре может смениться генеральный директор. Работой Дмитрия Ульянова недовольны.

«Работа спортивного директора «Локомотива» Дмитрия Ульянова в последнее время подвергается критическим оценкам со стороны высшего звена руководителей «железнодорожников».

Ранее о том, что Ульянов может покинуть клуб, сообщал известный футбольный агент Тимур Гурцкая. По его данным, заменит Ульянова на посту главы спортивного блока бывший вратарь Гилерме.

Претензии спортивному директору высказываются по поводу того, что он не в состоянии добиться приемлемых для клуба условий в переговорных процессах, связанных с переподписанием лидеров команды, а также в инертности по поиску новых футболистов, способных усилить клуб. Обещанные игрокам, в частности, нападающему Дмитрию Воробьеву, еще до прихода на должность генерального директора Бориса Ротенберга суммы по новым контрактам явно не устраивают «Локомотив» на сегодняшний день.

Это может быть причиной для поиска новой кандидатуры на пост спортивного директора клуба, несмотря на то, что трудовой договор с Ульяновым был продлен перед зимней паузой в чемпионате. При этом Гилерме не рассматривается на эту должность, экс-голкипер только помогает в переговорах с Лукасом Фассоном, поскольку говорит с футболистом на одном языке», – написал источник.