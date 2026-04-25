В «Локомотиве» недовольны работой спортивного директора

25 апреля, 19:59
4

В «Локомотиве» вскоре может смениться генеральный директор. Работой Дмитрия Ульянова недовольны.

«Работа спортивного директора «Локомотива» Дмитрия Ульянова в последнее время подвергается критическим оценкам со стороны высшего звена руководителей «железнодорожников».

Ранее о том, что Ульянов может покинуть клуб, сообщал известный футбольный агент Тимур Гурцкая. По его данным, заменит Ульянова на посту главы спортивного блока бывший вратарь Гилерме.

Претензии спортивному директору высказываются по поводу того, что он не в состоянии добиться приемлемых для клуба условий в переговорных процессах, связанных с переподписанием лидеров команды, а также в инертности по поиску новых футболистов, способных усилить клуб. Обещанные игрокам, в частности, нападающему Дмитрию Воробьеву, еще до прихода на должность генерального директора Бориса Ротенберга суммы по новым контрактам явно не устраивают «Локомотив» на сегодняшний день.

Это может быть причиной для поиска новой кандидатуры на пост спортивного директора клуба, несмотря на то, что трудовой договор с Ульяновым был продлен перед зимней паузой в чемпионате. При этом Гилерме не рассматривается на эту должность, экс-голкипер только помогает в переговорах с Лукасом Фассоном, поскольку говорит с футболистом на одном языке», – написал источник.

  • 39-летний Гилерме был в «Локо» с 2007 по 2024 год.
  • Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.
  • На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.

Еще по теме:
Обзор матча «Крылья Советов» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. «Локомотив» уступил «Крыльям Советов» (0:2), самарцы покинули зону стыков 34
«Зенит» может перебить предложение «Краснодара» по Карпукасу 9
Источник: «РБ Спорт»
Нейтральный болельщик
1777138158
А чем это они не довольны? Может тем что их спортдир находит качественных футболистов с паспортом и команда идет на 3 месте с достаточно ограниченным ресурсом?
vvv123
1777142462
Чемпионство последнее Локо было при Шпалыче. Потом его сожрала баба Смородская и все пошло наперекосяк!
Paulchess
1777145366
Спортир работает хреново, а остальной менджмент прекрасно, Баринова не переподписали...
Hector вернулся
1777145371
Верните смородину! Баба Оля наведёт порядок)))))
Детали назначения в «Пари НН» тренера из Медиалиги
22:51
Тедеско уволили из «Фенербахче» – он проработал меньше сезона
22:27
6
РПЛ. «Акрон» обыграл «Балтику» в гостях (1:0) и покинул зону стыков
21:58
19
«Не дождетесь!»: 40-летний Акинфеев – о серьезных проблемах со здоровьем
21:08
2
Инсайдер раскрыл, что будет с 40-летним Акинфеевым дальше
20:31
3
В вопросе отставки Шпилевского из «Пари НН» появилось развитие
20:15
3
У «Спартака» проблемы с продажей билетов на кубковое дерби с ЦСКА
19:29
14
Газзаев обнаружил в РПЛ команду без слабых мест
18:57
7
«ПСЖ» принял судьбоносное решение по Сафонову
18:37
13
Маркиньос выделил самый важный майский матч для «Спартака»
17:58
2
ЦСКА проведет остаток сезона без Мойзеса
23:25
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Акрона», сославшись на судью
23:13
«Спартак» впервые в сезоне закончил тур в топ-4
22:18
3
Талалаев: «Я тащусь от игры «Балтики», так играл только «Байер» при Алонсо»
22:07
5
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Акрон»: голы и лучшие моменты (Видео)
21:59
1
Орлов определил положительное качество Соболева
21:42
Олич двумя словами ответил на потенциальное предложение от «Спартака»
21:27
2
Заключение Мажича по пенальти в пользу «Краснодара» в матче с «Динамо Мх»
21:15
Тарасов заявил, что мог бы стать министром: «100 процентов»
20:59
6
Черчесов – о 18-летнем игроке «Зенита»: «Лучше бы его не было»
20:47
2
В вопросе отставки Шпилевского из «Пари НН» появилось развитие
20:15
3
Боярский похвалил Соболева за его знаменитые нырки
19:57
1
Определен единственный улыбающийся игрок «Зенита»: «Остальные будто повинность отбывают»
19:49
2
Газзаев обнаружил в РПЛ команду без слабых мест
18:57
7
Вега из «Зенита» честно ответил, жалеет ли о переезде в Россию
18:46
2
Олусегун из «Пари НН»: «Ни один игрок «Спартака» не сильнее меня»
18:16
8
Орлов увидел помощь «Краснодару» со стороны судей
17:45
45
Спивак назвал лучшего тренера в истории «Зенита»
17:36
2
Заявление 40-летнего Акинфеева о серьезных проблемах со здоровьем
17:18
13
Мажич поставил точку в спорах насчет пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо»
16:55
31
Олич раскритиковал руководство ЦСКА
16:33
3
Вердикт Мажича по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
16:17
42
ВидеоСоболева сравнили с Холандом
16:01
6
Радимов прокомментировал вступление Соболева в Клуб Григория Федотова
15:48
5
Барко опередил Черенкова по важному показателю
15:23
3
Гаттузо ответил на вопрос о работе в России
15:11
4
Дивеев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
15:08
10
Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»
15:03
3
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
