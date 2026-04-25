Игрок «Ахмата» описал одним прилагательным будущий матч с «Зенитом»

Защитник «Ахмата» Клисман Цаке высказался о предстоящем матча с «Зенитом».

«Зенит» идет в РПЛ 2-м. В ближайшем туре петербурцжы примут «Ахмат» Станислава Черчесова. Встреча состоится завтра, 26 апреля. Начало – в 19:30 мск.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – очко.

«Зенит» проводит 100-й сезон.

– Был тяжелый матч с «Балтикой», времени на восстановление мало, но чувствуем себя хорошо. Это чемпионат России, здесь все интенсивно. Понимаем, что с «Зенитом» предстоит тяжелая игра, но мы готовы.

– «Ахмат» играет и с двумя центральными защитниками, иногда, как с «Балтикой», – с тремя. Насколько вам тяжело или привычно приспосабливаться к этому?

– Для меня ничего сложного, так как в своей карьере приходилось играть и в два, и в три защитника. Перестраиваемся, бывает, на автомате. В принципе, та же работа.