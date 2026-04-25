Ахметзянов прокомментировал неожиданную победу «Оренбурга» над «Ростовом»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

– Какие основные отличия первого и второго таймов?

– В первом тайме нам не удалось создать моменты, выходить из обороны, тяжело было удержать мяч. Третий матч за неделю – смена покрытия, тяжелый перелет. «Ростов» так не один год играет. Это звучит из моих уст как оправдание, но это тяжело. В перерыве мы кое‑что поменяли. Нам удавались переходы, доставки. Мы сказали команде, что в первом тайме в дуэлях и единоборствах мы уступили. Второй тайм был иным. Чтобы уменьшить количество моментов, нам нужно было выше встречать соперника. Во втором тайме защитники выиграли почти все единоборства.

– Сейчас идет борьба за выживание. Дайте совет, как в этой борьбе не сломаться.

– Определенным моментам нам есть чему поучиться у «Ростова». Если ваш тренер говорит о недонастрое, то ему можно верить. У вас хороший штаб и подбор футболистов. Ваша команда, возможно, к этому была не готова. Когда ты не готов к этому, то радикальная смена бросается в глаза и влияет на эмоциональный фон.

Нет эликсира, как выживать в этой борьбе. Футболисты «Оренбурга» максимально хотят остаться в РПЛ. Эта команда нужна городу. Мы играем за это. Посмотрим, что будет дальше.

– Опыт работы в Первой лиге вам может помочь в возможных стыковых матчах?

– У нас есть цель и задача – остаться напрямую. Мы думать о стыках не хотим. У нас впереди три игры, чтобы набрать очки, чтобы остаться напрямую. Игра в стыках может оказаться плачевной.

– Вам приятнее смотреть в таблицу сейчас?

– Каждая победа добавляет уверенности и ожиданий, что всe будет хорошо. Мы понимаем, что нужны еще очки, что данного багажа может не хватить. Впереди нас ждут лобовые игры, где нужно выжать максимум. Нам нельзя уступать, за счет характера, мастерства и страсти надо одерживать победы.