  • Ахметзянов прокомментировал неожиданную победу «Оренбурга» над «Ростовом»

Ахметзянов прокомментировал неожиданную победу «Оренбурга» над «Ростовом»

Сегодня, 17:36

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

– Какие основные отличия первого и второго таймов?

– В первом тайме нам не удалось создать моменты, выходить из обороны, тяжело было удержать мяч. Третий матч за неделю – смена покрытия, тяжелый перелет. «Ростов» так не один год играет. Это звучит из моих уст как оправдание, но это тяжело. В перерыве мы кое‑что поменяли. Нам удавались переходы, доставки. Мы сказали команде, что в первом тайме в дуэлях и единоборствах мы уступили. Второй тайм был иным. Чтобы уменьшить количество моментов, нам нужно было выше встречать соперника. Во втором тайме защитники выиграли почти все единоборства.

– Сейчас идет борьба за выживание. Дайте совет, как в этой борьбе не сломаться.

– Определенным моментам нам есть чему поучиться у «Ростова». Если ваш тренер говорит о недонастрое, то ему можно верить. У вас хороший штаб и подбор футболистов. Ваша команда, возможно, к этому была не готова. Когда ты не готов к этому, то радикальная смена бросается в глаза и влияет на эмоциональный фон.

Нет эликсира, как выживать в этой борьбе. Футболисты «Оренбурга» максимально хотят остаться в РПЛ. Эта команда нужна городу. Мы играем за это. Посмотрим, что будет дальше.

– Опыт работы в Первой лиге вам может помочь в возможных стыковых матчах?

– У нас есть цель и задача – остаться напрямую. Мы думать о стыках не хотим. У нас впереди три игры, чтобы набрать очки, чтобы остаться напрямую. Игра в стыках может оказаться плачевной.

– Вам приятнее смотреть в таблицу сейчас?

– Каждая победа добавляет уверенности и ожиданий, что всe будет хорошо. Мы понимаем, что нужны еще очки, что данного багажа может не хватить. Впереди нас ждут лобовые игры, где нужно выжать максимум. Нам нельзя уступать, за счет характера, мастерства и страсти надо одерживать победы.

  • Единственный гол в игре 27-го тура РПЛ забил Гедеон Гузина на 85-й минуте.
  • Набрав три очка, «Оренбург» поднялся с 14-го на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • «Ростов» остался на десятой строчке в лиге.

Тренер «Ростова» оценил поражение от «Оренбурга» 1
Обзор матча «Ростов» – «Оренбург»: голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. «Оренбург» вырвал победу над «Ростовом» и покинул зону стыков 17
Россия. Премьер-лига Оренбург Ростов Ахметзянов Ильдар
Главные новости
«Зенит» может перебить предложение «Краснодара» по Карпукасу
17:04
1
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
16:57
5
«Зенит» унизил «Спартак» в ЮФЛ
16:52
18
В Испании назвали имя следующего тренера «Реала»
16:42
1
РПЛ. «Оренбург» вырвал победу над «Ростовом» и покинул зону стыков
16:27
17
Бышовец раскрыл размер своей пенсии
16:23
7
Шалимов дал совет, как взбодрить ЦСКА
15:35
10
Еще один футболист «Реала» пропустит ЧМ-2026
15:14
4
ВидеоПрезидент РПЛ – о судейском решении в 26-м туре: «Я за голову схватился»
15:00
19
ФотоРейтинг лучших полевых игроков сезона РПЛ по количеству проведенных минут
14:40
3
Черчесов высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
18:01
Игрок «Ахмата» описал одним прилагательным будущий матч с «Зенитом»
17:42
Ахметзянов прокомментировал неожиданную победу «Оренбурга» над «Ростовом»
17:36
Тренер «Ростова» оценил поражение от «Оренбурга»
17:27
1
Футболист «Ростова» недоволен признанием лучшим в матче с «Оренбургом»: «Не нужна мне эта награда»
17:17
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Оренбург»: голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Бышовец раскрыл размер своей пенсии
16:23
7
Радимов дал обещание «Сочи» на случай сохранения прописки в РПЛ
16:14
1
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: 25 апреля 2026
15:51
Шалимов дал совет, как взбодрить ЦСКА
15:35
10
ВидеоПрезидент РПЛ – о судейском решении в 26-м туре: «Я за голову схватился»
15:00
19
Радимов сказал, что нужно изменить в игре «Зенита»
14:49
3
ФотоРейтинг лучших полевых игроков сезона РПЛ по количеству проведенных минут
14:40
3
Названы две позиции, требующие усиления в «Спартаке»
14:27
13
Игру сборной России могут перенести из Москвы в другой город
14:14
Шалимов высказался о пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»
13:59
10
Дивеев шокирован словами Генича: «Костя, зачем так делать?»
13:50
4
ВидеоРадимов – о судействе: «Это какой-то заговор против «Зенита»?»
13:21
28
ФотоЖена Карпина пожаловалась на ограничения из-за беременности: «Пришлось отказаться от слабосоленого лосося на завтрак»
13:06
36
Министр спорта Дегтярев озвучил размер государственных трат на футбол в России
12:45
6
Раскрыта главная трансферная цель «Зенита» на лето
12:24
16
Где смотреть матч «Зенит» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 26 апреля 2026
12:16
Где смотреть матч «Краснодар» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 26 апреля 2026
12:14
Где смотреть матч «Пари НН» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 26 апреля 2026
12:12
1
Где смотреть матч «Динамо» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 26 апреля 2026
12:09
Игрок РПЛ высказался о возможном участии сборной Ирана в ЧМ-2026
12:08
Мамаев ответил, вернется ли «Зенит» на первое место в РПЛ
11:55
4
В РФС объяснили, почему Карпин не вызывает в сборную лучших российских футболистов
11:38
24
