Ловчев назвал двух подходящих тренеров для «Спартака»: «А все остальные – мутотень!»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о поиске нового главного тренера для столичной команды.
– Что если «Спартак» подпишет сейчас Хуана Карседо?
– Если бы «Спартак» взял Пепа Гвардиолу или Карло Анчелотти, я бы сказал, что это хорошие тренеры.
А вот эти все остальные – такая же мутотень!
- Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера московской команды.
- Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.
- Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.
Источник: «Матч ТВ»