Ловчев назвал двух подходящих тренеров для «Спартака»: «А все остальные – мутотень!»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о поиске нового главного тренера для столичной команды.

– Что если «Спартак» подпишет сейчас Хуана Карседо?

– Если бы «Спартак» взял Пепа Гвардиолу или Карло Анчелотти, я бы сказал, что это хорошие тренеры.

А вот эти все остальные – такая же мутотень!