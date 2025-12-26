Ещенко отреагировал на возможное назначение Карседо в «Спартак»

Экс-спартаковец Андрей Ещенко высказался о том, что московский клуб может назначить тренера «Пафоса» Хуана Карседо.

«Я не слышал про Хуана Карседо, не знаю. Поэтому ничего сказать не могу.

Мне кажется, возможно, российский тренер подошел бы больше, тот же Аленичев», – заявил Ещенко.