Неожиданный выбор Ещенко лучшего тренера РПЛ в 2025 году

Бывший игрок сборной России Андрей Ещенко определил лучшего тренера РПЛ в 2025 году.

– Лучший тренер РПЛ 2025 года.

– Все довольны работой Андрея Талалаева. Команда только вышла в РПЛ, а идет в первой пятерке.

– Вам нравится, как играет «Балтика»?

– Как играет «Балтика», может быть, и не нравится, но у них есть самоотдача, самоотверженность и желание победить. Это не может не радовать.