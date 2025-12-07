Неожиданный выбор Ещенко лучшего тренера РПЛ в 2025 году

Бывший игрок сборной России Андрей Ещенко определил лучшего тренера РПЛ в 2025 году.
– Лучший тренер РПЛ 2025 года.
– Все довольны работой Андрея Талалаева. Команда только вышла в РПЛ, а идет в первой пятерке.
– Вам нравится, как играет «Балтика»?
– Как играет «Балтика», может быть, и не нравится, но у них есть самоотдача, самоотверженность и желание победить. Это не может не радовать.
- Талалаев в 2025 году привел «Балтику» к победе в Первой лиге.
- Калининградцы идут в РПЛ на 5-м месте.
- В 19:00 мск «Балтика» начнет матч 18-го тура против «Крыльев Советов».
Источник: «Матч ТВ»