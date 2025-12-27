Судью РПЛ назвали «паразитом»

Бывшему защитнику ЦСКА Владимиру Пономареву не понравилось судейство в последнем матче команды против «Краснодара» (2:3).

«Там судья все испортил, паразит, когда ударил Мойзеса с поля. Он забил, а потом Кирилл Левников его удалил с поля. Конечно, я очень переживал, потому что «армейцы» хорошо играли, в общем-то все было неплохо. Но вот этот паразит абсолютно всю игру испортил.

Не то что украл у «армейцев» победу, хотя и это ему можно приписать, а сам факт того, что изуродовал такой красивый матч», – сказал Пономарев.