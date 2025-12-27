Введите ваш ник на сайте
Судью РПЛ назвали «паразитом»

27 декабря, 18:00
7

Бывшему защитнику ЦСКА Владимиру Пономареву не понравилось судейство в последнем матче команды против «Краснодара» (2:3).

«Там судья все испортил, паразит, когда ударил Мойзеса с поля. Он забил, а потом Кирилл Левников его удалил с поля. Конечно, я очень переживал, потому что «армейцы» хорошо играли, в общем-то все было неплохо. Но вот этот паразит абсолютно всю игру испортил.

Не то что украл у «армейцев» победу, хотя и это ему можно приписать, а сам факт того, что изуродовал такой красивый матч», – сказал Пономарев.

  • ЭСК РФС единогласно поддержал решение Левникова показать желтую карточку Мойзесу в эпизоде с нарушением игроком красно-синих правил на футболисте «Краснодара» Жоау Батчи.
  • Это предупреждение стало 2-м в матче для игрока москвичей, и он был удален с поля.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Еще по теме:
Названы игроки «Краснодара» и ЦСКА, которых пригласили на заседание КДК по делу о расизме 14
Лапочкин назвал «классную находку» среди судей РПЛ в первой части сезона
В РФС оценили работу Левникова в матче ЦСКА – «Краснодар» 4
Источник: «Газета.ru»
Россия. Премьер-лига Пономарев Владимир Левников Кирилл
Интерес
1766848331
У троглодита все-паразиты.
Ответить
Спартач80
1766850197
Ну так то ЦСКА отскочил ещё...
Ответить
САДЫЧОК
1766850756
Старый маразматик паразит этот блогер.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1766851154
ЛЕВНИКОВ продался КРАСНОДАРу....чемпионство КРАСНОДАР выиграл с помощью ЛЕВНИКОВА....он на зарплате у КРАСНОДАРА
Ответить
andr45
1766852045
«Там судья все испортил, паразит, когда ударил Мойзеса с поля» Решалы совсем оборзели - бьют футболеров( Эдак скоро и симулянтов отстреливать будут, чтобы не мучались в судорогах выдавая это за проявление гуманизЬма, понимаешь ли)
Ответить
Desma
1766854068
Всегда поддерживал Пономарёва, но на сей раз дед явно перегнул палку, причём не в ту сторону. P.S. Паразит — организм, который живёт на поверхности или внутри другого организма и питается за счёт последнего и ничего не делает. Левников, в отличие от паразита, что-то сделал-удалил Мойзеса с поля.
Ответить
