Судью РПЛ назвали «паразитом»

Бывшему защитнику ЦСКА Владимиру Пономареву не понравилось судейство в последнем матче команды против «Краснодара» (2:3).
«Там судья все испортил, паразит, когда ударил Мойзеса с поля. Он забил, а потом Кирилл Левников его удалил с поля. Конечно, я очень переживал, потому что «армейцы» хорошо играли, в общем-то все было неплохо. Но вот этот паразит абсолютно всю игру испортил.
Не то что украл у «армейцев» победу, хотя и это ему можно приписать, а сам факт того, что изуродовал такой красивый матч», – сказал Пономарев.
- ЭСК РФС единогласно поддержал решение Левникова показать желтую карточку Мойзесу в эпизоде с нарушением игроком красно-синих правил на футболисте «Краснодара» Жоау Батчи.
- Это предупреждение стало 2-м в матче для игрока москвичей, и он был удален с поля.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
Источник: «Газета.ru»