Лапочкин назвал «классную находку» среди судей РПЛ в первой части сезона

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался по поводу лучшего арбитра в первой части сезона РПЛ.
– Однозначно так не ответить, как в прошлом году. Мне очень понравился молодой арбитр Инал Танашев. Он отсудил много игр и уже получает статусные матчи.
– Вы сказали про однозначно лучшего в прошлом году, кого вы имели в виду?
– Кирилла Левникова. Он был на две головы выше всех. Сейчас, конечно, такого нет. С одной стороны классная находка – молодой 28-летний арбитр из Нальчика, но с другой стороны печально, что все остальные плюс-минус ничем не лучше Танашева, а может даже и хуже.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
- По итогам сезона-2024/25 РФС признал лучшим судьей Кирилла Левникова.
Источник: «Спорт день за днём»