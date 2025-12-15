Лапочкин назвал «классную находку» среди судей РПЛ в первой части сезона

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался по поводу лучшего арбитра в первой части сезона РПЛ.

– Однозначно так не ответить, как в прошлом году. Мне очень понравился молодой арбитр Инал Танашев. Он отсудил много игр и уже получает статусные матчи.

– Вы сказали про однозначно лучшего в прошлом году, кого вы имели в виду?

– Кирилла Левникова. Он был на две головы выше всех. Сейчас, конечно, такого нет. С одной стороны классная находка – молодой 28-летний арбитр из Нальчика, но с другой стороны печально, что все остальные плюс-минус ничем не лучше Танашева, а может даже и хуже.