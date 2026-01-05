В арабском фонде высказались о возможном заходе в «Крылья Советов»

Президент евразийского направления арабского фонда No Limits Sports Вадим Андреев допустил, что шейхи зайдут в «Крылья Советов».

Накануне стало известно об интересе фонда к «Ротору».

«Крылья Советов» занимают в РПЛ 12-е место.

Сезон возобновится 27 февраля.

«Я хорошо знаком с регионом и понимаю его особенности, что безусловно является преимуществом при рассмотрении инвестиций от No Limit Sport Investments. Что касается частного спонсора, которого давно обещают болельщикам, то я не сомневаюсь, что губернатор выполнит все обещания и сделает всe возможное для благополучия «Крыльев».

Не всегда всe получается сделать быстро, но я уверен, что работа эта идет и такой спонсор в ближайшей перспективе появится! Наш инвестфонд всегда открыт к подобным возможностям, если видит потенциал для развития клуба и устойчивого роста.

Главное преимущество «Крыльев» – это статус клуба РПЛ, что автоматически обеспечивает более высокий уровень конкуренции, бóльшую зрительскую аудиторию и более выгодные коммерческие возможности, но также и более высокую входную цену, что является краеугольным и ключевым фактором в принятии решения.

У клуба есть устойчивая база болельщиков, инфраструктура и академия, которая соответствует требованиям РПЛ и которая будет модернизирована за счет области в ближайшей перспективе, и уверен, это даст результат. Большинство клубов ФНЛ зачастую сталкиваются с ограничениями по бюджету и инфраструктуре – именно это и отличает от «Крыльев», но вход инвесторов может быть интереснее с клубом ФНЛ и дальнейшим потенциалом роста.

Ситуация с тем, что частью клуба владеет частное лицо – уважаемый адвокат Андрей Викторович Пашков, может создавать определeнные юридические и управленческие нюансы. Однако такие вопросы решаемы при условии прозрачных переговоров и четкого распределения ролей и ответственности. Для инвестфонда это не является непреодолимым препятствием, но требует внимательного подхода и юридической проработки.

Уверен, что в случае достойного предложения со стороны области или инвестора Андрей Викторович с удовольствием продаст свою долю в 26 процентов во благо развития клуба и не будет препятствовать каким-либо процессам, даже если останется акционером.

Если инвестфонд примет решение о покупке клуба в России, цели будут связаны с долгосрочным развитием, повышением конкурентоспособности и устойчивости бизнеса, и основной целью инвесторов будет являться возврат вложенных средств и увеличения стоимости актива. Никто не собирается заниматься благотворительностью и проводить зарубежные инвестиции в виде безвозмездной помощи.

Если наш фонд и учредители примут такое решение, то мы увидим потенциал роста и заработка в первую очередь. Что касается финансирования, то шейхи, как правило, готовы рассматривать увеличение бюджета клуба в зависимости от его амбиций и стратегических задач.

Однако важно понимать, что деньги – это лишь часть успеха. Более значимым будет новый подход к управлению, профессионализация всех процессов и внедрение современных методов развития футбольного клуба. Есть нюансы по новому лимиту на легионеров, который может быть принят в России в ближайшем будущем и временное отсутствие еврокубков, что не намного, но снижает интерес к России. При этом, мы видим, как стремительно всe развивается, и в случае улучшения геополитической обстановки и возврата России в еврокубки, мы будем готовы с анализом рынка и приступим к прямым переговорам с клубами», – сказал Андреев.