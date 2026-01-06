Ведущая Okko, которую «все хотят трахнуть», искупалась в ледяной воде

Дарья Исаева, ведущая Okko, нашла способ восстановиться после новогодних застолий. Она искупалась в ледяной воде.
«Баня и погружение в ледяную воду – самое то, чтобы восстановиться после новогодних зажоров», – написала девушка.
Ранее Исаева, болельщица «Локомотива», посещала выезда, но перестала. Причину объяснила в интервью.
«Главная причина, почему я перестала ездить, – это то что на выезда ездит очень мало девочек, в основном ездят парни, и объективно – все хотят тебя трахнуть», – поделилась Дарья.
- Исаева помимо Okko ранее вела эфиры на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- 29-летняя Дарья в прошлом году вышла замуж за комментатора Романа Гутцайта, который старше на 10 лет.
- Исаева болеет за «Арсенал».
Источник: «Бомбардир»