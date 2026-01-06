Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ведущая Okko, которую «все хотят трахнуть», искупалась в ледяной воде

Ведущая Okko, которую «все хотят трахнуть», искупалась в ледяной воде

6 января, 18:25
35

Дарья Исаева, ведущая Okko, нашла способ восстановиться после новогодних застолий. Она искупалась в ледяной воде.

«Баня и погружение в ледяную воду – самое то, чтобы восстановиться после новогодних зажоров», – написала девушка.

Ранее Исаева, болельщица «Локомотива», посещала выезда, но перестала. Причину объяснила в интервью.

«Главная причина, почему я перестала ездить, – это то что на выезда ездит очень мало девочек, в основном ездят парни, и объективно – все хотят тебя трахнуть», – поделилась Дарья.

  • Исаева помимо Okko ранее вела эфиры на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
  • 29-летняя Дарья в прошлом году вышла замуж за комментатора Романа Гутцайта, который старше на 10 лет.
  • Исаева болеет за «Арсенал».

Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1767724751
Всё,это кто? 3 лазурных ананёра?
Ответить
Иван Петров 1986
1767724900
И что прям все все?
Ответить
Интерес
1767725101
Ну и "страдальцы" ездили с ней по городам! Фанаты, словом,там не до выбора. Остудила пыл, и ладно...
Ответить
vvv123
1767725765
Дам только машинисту тепловоза - сказала Дарья!
Ответить
Красногвардейчик
1767725862
А ты ещё целочка?)))
Ответить
Красногорск_Фан
1767726342
Девушка! Поехали с нами в турпоход! Какая я вам девушка! Я уже два раза на выезде / в походе была! Бггг
Ответить
mikatv
1767729315
Господи откуда Бомбардир берет своих редакторов? С какой помойки? Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, ведущая Окко, которую все хотят трахнуть… Редакция, которую надо всем составом отправить на первый курс журфака.
Ответить
Mirak92
1767788892
У вас редактора поменяли? С неуча на барана?
Ответить
Desma
1767795684
Перетрахивал, перетрахиваю и буду перетрахивать, - сказал "Бомбардир".
Ответить
Foxitkuban
1767947886
Правильнее было бы написать: "Ведущая Okko, которую «все хотят трахнуть», по её личному мнению/желанию..."
Ответить
