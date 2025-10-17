«Все хотят тебя трахнуть»: ведущая Okko вышла замуж за известного комментатора, который старше на 10 лет

Ведущая Okko Дарья Исаева и комментатор Роман Гутцайт сыграли свадьбу.

«Mr & Mrs Guttsait. Теперь официально», – написал Роман.

Ранее Исаева, болельщица «Локомотива», посещала выезда, но перестала. Причину объяснила в интервью.

«Главная причина, почему я перестала ездить, – это то что на выезда ездит очень мало девочек, в основном ездят парни, и объективно – все хотят тебя трахнуть», – поделилась Дарья.

Исаева помимо Okko ранее вела эфиры на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

29-летняя Дарья и Гутцайт, который старше на 10 лет, встречались несколько лет.

Исаева болеет за «Арсенал».

Ведущая Okko выложила эротичные фото в колготках

Ведущая Okko выложила горячие фото из Турции

Ведущая Okko выложила новое горячее фото из Турции