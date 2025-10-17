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  • «Все хотят тебя трахнуть»: ведущая Okko вышла замуж за известного комментатора, который старше на 10 лет

«Все хотят тебя трахнуть»: ведущая Okko вышла замуж за известного комментатора, который старше на 10 лет

17 октября 2025, 22:05
20

Ведущая Okko Дарья Исаева и комментатор Роман Гутцайт сыграли свадьбу.

«Mr & Mrs Guttsait. Теперь официально», – написал Роман.

Ранее Исаева, болельщица «Локомотива», посещала выезда, но перестала. Причину объяснила в интервью.

«Главная причина, почему я перестала ездить, – это то что на выезда ездит очень мало девочек, в основном ездят парни, и объективно – все хотят тебя трахнуть», – поделилась Дарья.

  • Исаева помимо Okko ранее вела эфиры на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
  • 29-летняя Дарья и Гутцайт, который старше на 10 лет, встречались несколько лет.
  • Исаева болеет за «Арсенал».

Ведущая Okko выложила эротичные фото в колготках

Ведущая Okko выложила горячие фото из Турции

Ведущая Okko выложила новое горячее фото из Турции

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (20)
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Майк85
1760730380
Сам себя не похвалишь, целый день как обосраный ходишь
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alefreddy
1760731159
совет да любовь
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Боцман59rus
1760731420
_ судя по размеру декольте, у многих получилось
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Тинез Розоп
1760731926
Бомба. С заголовками всё ниже и ниже(…
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biber.ru
1760732413
Поезда, выезда, докружилась п.зда (!)
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Skull_Boy
1760734471
Обыкновенный штакетник, а рылы с Галиной вышли замуж за д_лдо
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Max-Min-vkontakte
1760741034
В её случае слово "все" звучит чересчур самоуверенно
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Semenycch
1760753462
Я понимаю зачем поход в ЗАГС ей, а вот зачем это ему непонятно!
Ответить
boris63
1760755063
Не льсти себе, девка.
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Foxitkuban
1760771064
"объективно – все хотят тебя трахнуть»"(с) объективно – видимо тебя рассматривают только на эту роль
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