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    Ведущая Okko выложила новые горячие фото из Таиланда

    Дарья Исаева, ведущая Okko Sport, выложила новые кадры с отдыха в Таиланде.

    Девушка запечатлена в купальнике.

    Ранее Исаева, болельщица «Локомотива», посещала выезда, но перестала. Причину объяснила в интервью.

    «Главная причина, почему я перестала ездить, – это то что на выезда ездит очень мало девочек, в основном ездят парни, и объективно – все хотят тебя трахнуть», – поделилась Дарья.

    • Исаева помимо Okko также ведет эфиры, посвященные Примере, на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
    • 28-летняя Дарья встречается с футбольным комментатором Романом Гутцайтом, который старше ее на 10 лет.
    • Исаева болеет за «Арсенал».

    Ведущая Okko выложила эротичные фото в колготках

    Ведущая Okko выложила горячие фото из Турции

    Ведущая Okko выложила новое горячее фото из Турции

    Источник: телеграм-канал Дарьи Исаевой

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    Сегодня, 11:50
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    Комментарии (16)
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    Литейный 4 (returned)
    1737449736
    Излюбленная статья редакторов на Бомбе. Тема сисек не до конца исследована. Гыгыгы
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    fakeid
    1737450286
    баба сидит, баба стоит - но фото горячие. мне кажется, эту рубрику здесь ведёт какой-то девственник.
    Ответить
    NewLife
    1737450327
    Поляна накрыта минимум на двоих - для нее самой и того, кто хочет ее трахнуть)))
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    NewLife
    1737450600
    "Девушка запечатлена в купальнике" - молодцы редакторы Бомбардира правильно подметили, чтобы люди не подумали, что она в каске и бронежилете))))
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    Taps
    1737452145
    Страшненькая ... Зато мужиков в спорте голодных много ...
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    Foxitkuban
    1737455295
    Среди редакторов Бомбардира походу сидит прыщавый фапер, который круглосуточно каналы телок мониторит. Иначе как объяснить, что Бомбардир превращается в OnlyFans.
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    DOCTOR PENALTY
    1737457401
    Коллеги, ну чё вы прикалываетесь, девушка пашет на предсезонных сборах, готовится ко второму кругу. )
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    Everest13
    1737459570
    Более менее отличается , сиськи свои , губы ненакаченные, неужели это не клон? А так она права , мужики всегда хотят трахнуть, тем более если почти голая на пляже
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    гууд
    1737468787
    Главная причина, почему я перестала ездить, – это то что на выезда ездит очень мало девочек, в основном ездят парни, и объективно – все хотят тебя трахнуть, а я не готова одна всех обслуживать...
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