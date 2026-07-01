Россиянин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Словении, покинул клуб-чемпион

«Целе» объявил об уходе вингера Никиты Иосифова.
У россиянина истек срок контракта со словенским клубом.
«Эффективность, благодаря которой лучший бомбардир Первой лиги принес «Целе» четвертый титул в истории, скорость, которая повергала Словению и Европу в отчаяние, и, прежде всего, человечность, которая оставила неизгладимый след в истории «Целе». 👑 Ники, спасибо тебе за всe и удачи! 🫶» – говорится в сообщении клуба.
- 25-летний Иосифов разделил 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Словении-2025/26 с ганцем Бенжамином Тетти из «Марибора». У обоих на счету по 12 голов.
- Всего в минувшем сезоне россиянин провел за «Целе» 52 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 12 ассистов.
- Вместе с клубом он стал чемпионом Словении.
Источник: страница «Целе» в соцсети X