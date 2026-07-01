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  • Россиянин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Словении, покинул клуб-чемпион

Россиянин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Словении, покинул клуб-чемпион

1 июля, 10:23
1

«Целе» объявил об уходе вингера Никиты Иосифова.

У россиянина истек срок контракта со словенским клубом.

«Эффективность, благодаря которой лучший бомбардир Первой лиги принес «Целе» четвертый титул в истории, скорость, которая повергала Словению и Европу в отчаяние, и, прежде всего, человечность, которая оставила неизгладимый след в истории «Целе». 👑 Ники, спасибо тебе за всe и удачи! 🫶» – говорится в сообщении клуба.

  • 25-летний Иосифов разделил 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Словении-2025/26 с ганцем Бенжамином Тетти из «Марибора». У обоих на счету по 12 голов.
  • Всего в минувшем сезоне россиянин провел за «Целе» 52 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 12 ассистов.
  • Вместе с клубом он стал чемпионом Словении.

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Источник: страница «Целе» в соцсети X
Словения. Первая Лига Трансферы Целе Иосифов Никита
Комментарии (1)
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Император 1
1782897895
Нормальный футболист, клубам РПЛ можно будет взять.
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