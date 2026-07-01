Россиянин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Словении, покинул клуб-чемпион

«Целе» объявил об уходе вингера Никиты Иосифова.

У россиянина истек срок контракта со словенским клубом.

«Эффективность, благодаря которой лучший бомбардир Первой лиги принес «Целе» четвертый титул в истории, скорость, которая повергала Словению и Европу в отчаяние, и, прежде всего, человечность, которая оставила неизгладимый след в истории «Целе». 👑 Ники, спасибо тебе за всe и удачи! 🫶» – говорится в сообщении клуба.