Иосифов забил 12-й гол в сезоне за словенский клуб

13 апреля, 09:58

Вингер «Целе» Никита Иосифов забил победный гол в гостевом матче 29-го тура чемпионата Словении с «Радомлье».

Россиянин поразил ворота соперника на 37-й минуте и вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1. В итоге «Целе» одержал победу 3:1.

Иосифов вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте. Для него это 8-й гол в нынешнем чемпионате Словении. В списке лучших бомбардиров турнира он делит 6-9-е места.

Всего Иосифов в этом сезоне забил за клуб 12 голов в 46 встречах во всех турнирах, а также сделал 10 ассистов.

  • «Целе» лидирует в чемпионате Словении с 62 очками после 28 туров. Клуб опережает на 13 очков ближайшего преследователя «Копер» и на 15 «Марибор», который провел на игру меньше.
  • В составе «Радомлье» выступают 2 россиянина – вратарь Даниил Чураков остался в запасе, а нападающий Станислав Крапухин отсутствовал в заявке на игру с «Целе».

Источник: «Бомбардир»
Словения. Первая Лига Целе Радомлье Иосифов Никита
