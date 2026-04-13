Иосифов забил 12-й гол в сезоне за словенский клуб

Вингер «Целе» Никита Иосифов забил победный гол в гостевом матче 29-го тура чемпионата Словении с «Радомлье».

Россиянин поразил ворота соперника на 37-й минуте и вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1. В итоге «Целе» одержал победу 3:1.

Иосифов вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте. Для него это 8-й гол в нынешнем чемпионате Словении. В списке лучших бомбардиров турнира он делит 6-9-е места.

Всего Иосифов в этом сезоне забил за клуб 12 голов в 46 встречах во всех турнирах, а также сделал 10 ассистов.