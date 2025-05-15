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Российский игрок забил гол в финале Кубка Словении

Сегодня, 12:45

Вингер «Целе» Никита Иосифов отметился забитым мячом в финальной игре Кубка Словении с «Копером», которая прошла в Любляне.

Россиянин вышел на поле в стартовом составе и забил 3-й гол своей команды на 41-й минуте. «Целе» победил в финале со счетом 4:0.

Вместе с Иосифовым обладателем Кубка Словении стал еще один россиянин Егор Пруцев. Полузащитник провел всю игру в запасе.

  • 24-летний Иосифов выступает за словенский клуб с августа.
  • 22-летний Пруцев играет за «Целе» на правах аренды из «Црвены Звезды» с февраля.

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Источник: «Бомбардир»
Словения. Первая Лига Целе Копер Иосифов Никита Пруцев Егор
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