Российский игрок забил гол в финале Кубка Словении

Вингер «Целе» Никита Иосифов отметился забитым мячом в финальной игре Кубка Словении с «Копером», которая прошла в Любляне.

Россиянин вышел на поле в стартовом составе и забил 3-й гол своей команды на 41-й минуте. «Целе» победил в финале со счетом 4:0.

Вместе с Иосифовым обладателем Кубка Словении стал еще один россиянин Егор Пруцев. Полузащитник провел всю игру в запасе.