Российский футболист завоевал титул в европейском чемпионате

Вингер «Целе» Никита Иосифов завоевал со своим клубом звание чемпиона Словении.

В матче 31-го тура его команда в гостях победила «Муру 05» со счетом 2:0. Иосифов вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте.

После 30 игр «Целе» набрал 68 очков и стал недосягаем для «Копера», у которого на счету 55 баллов. Всего команды проведут по 34 матча.

«Целе» в 3-й раз в истории независимой Словении стал чемпионом страны. Команда сыграет в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов-2026/27.