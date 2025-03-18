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Пруцев забил 3-й гол в сезоне в Словении

Сегодня, 09:27
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Российский полузащитник «Целе» Егор Пруцев забил гол в домашнем матче 26-го тура чемпионата Словении с «НК Нафта Лендава».

Он забил первый мяч в игре на 40-й минуте и был заменен на 73-й при счете 1:2 в пользу гостей.

«Целе» в итоге сумел одержал победу со счетом 3:2.

Это 3-й мяч Пруцева за словенский клуб в этом сезоне. Также на его счету 2 голевые передачи.

  • Экс-футболист молодежной сборной России перешел в «Целе» на правах аренды из «Црвены Звезды» 13 февраля.
  • Всего Пруцев провел за словенский клуб 6 матчей в этом сезоне, включая 1 игру в Кубке страны.
  • 22-летний Егор Пруцев – брат полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

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Источник: «Бомбардир»
Словения. Первая Лига НК Нафта Лендава Целе Зенит Спартак Пруцев Егор Червиченко Андрей
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Комментарии (1)
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FWSPM
1742281763
надо сделать обмен не того купили
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