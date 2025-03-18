Пруцев забил 3-й гол в сезоне в Словении

Российский полузащитник «Целе» Егор Пруцев забил гол в домашнем матче 26-го тура чемпионата Словении с «НК Нафта Лендава».

Он забил первый мяч в игре на 40-й минуте и был заменен на 73-й при счете 1:2 в пользу гостей.

«Целе» в итоге сумел одержал победу со счетом 3:2.

Это 3-й мяч Пруцева за словенский клуб в этом сезоне. Также на его счету 2 голевые передачи.