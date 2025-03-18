Пруцев забил 3-й гол в сезоне в Словении

Российский полузащитник «Целе» Егор Пруцев забил гол в домашнем матче 26-го тура чемпионата Словении с «НК Нафта Лендава».
Он забил первый мяч в игре на 40-й минуте и был заменен на 73-й при счете 1:2 в пользу гостей.
«Целе» в итоге сумел одержал победу со счетом 3:2.
Это 3-й мяч Пруцева за словенский клуб в этом сезоне. Также на его счету 2 голевые передачи.
- Экс-футболист молодежной сборной России перешел в «Целе» на правах аренды из «Црвены Звезды» 13 февраля.
- Всего Пруцев провел за словенский клуб 6 матчей в этом сезоне, включая 1 игру в Кубке страны.
- 22-летний Егор Пруцев – брат полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.
Источник: «Бомбардир»