«Зенит» думает о покупке воспитанника «Спартака» за 2 миллиона

Стало известно, где может продолжить карьеру российский вингер «Целе» Никита Иосифов.

25-летний футболист интересен «Зениту», а также клубам из немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А.

Сине-бело-голубые отправят скаутов на матчи «Целе», чтобы детальнее изучить игровые характеристики потенциального новичка.

Словенский клуб надеется продлить контракт с Иосифовым и заработать на его продаже 2 миллиона евро.