«Зенит» думает о покупке воспитанника «Спартака» за 2 миллиона

Стало известно, где может продолжить карьеру российский вингер «Целе» Никита Иосифов.
25-летний футболист интересен «Зениту», а также клубам из немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А.
Сине-бело-голубые отправят скаутов на матчи «Целе», чтобы детальнее изучить игровые характеристики потенциального новичка.
Словенский клуб надеется продлить контракт с Иосифовым и заработать на его продаже 2 миллиона евро.
- Никита – воспитанник «Спартака» и «Локомотива».
- В этом сезоне он провел за «Целе» 47 матчей, забил 13 голов и сделал 10 ассистов.
- Рыночная стоимость Иосифова – 1,2 миллиона евро.
- Его контракт истекает 30 июня.
