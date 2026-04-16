Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг

Вингер «Целе» Никита Иосифов забил гол в домашнем матче 30-го тура чемпионата Словении с «Олимпией».
Он поразил ворота соперника на 49-й минуте и установил окончательный счет в игре – 2:0.
Россиянин вышел в стартовом составе «Целе» и был заменен на 78-й минуте.
Иосифов отличился во втором матче подряд. Всего на его счету 9 голов и 6 ассистов в Первой лиге Словении в сезоне-2025/26. В списке лучших бомбардиров турнира он делит 4-6-е места. На счету 25-летнего игрока 13 голов во всех турнирах в этом сезоне.
- «Целе» лидирует в турнире с 65 очками после 29 матчей. У идущего 2-м «Копера» на счету 52 очка. Всего команды проведут по 34 игры.
- «Целе» может стать чемпионом Словении уже в следующем туре.
