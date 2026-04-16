  • Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг

Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг

Сегодня, 14:10
1

Вингер «Целе» Никита Иосифов забил гол в домашнем матче 30-го тура чемпионата Словении с «Олимпией».

Он поразил ворота соперника на 49-й минуте и установил окончательный счет в игре – 2:0.

Россиянин вышел в стартовом составе «Целе» и был заменен на 78-й минуте.

Иосифов отличился во втором матче подряд. Всего на его счету 9 голов и 6 ассистов в Первой лиге Словении в сезоне-2025/26. В списке лучших бомбардиров турнира он делит 4-6-е места. На счету 25-летнего игрока 13 голов во всех турнирах в этом сезоне.

  • «Целе» лидирует в турнире с 65 очками после 29 матчей. У идущего 2-м «Копера» на счету 52 очка. Всего команды проведут по 34 игры.
  • «Целе» может стать чемпионом Словении уже в следующем туре.

Словения. Первая Лига Олимпия Целе Иосифов Никита
Комментарии (1)
Цугундeр
1776339655
)) Красавчик. А не откажи он Спартаку..? Щас бы раздевалку драил вместе с Саусем.)
Ответить
