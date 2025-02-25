Брат хавбека «Спартака» Пруцева оформил 2+2 в матче чемпионата Словении

Российский полузащитник «Целе» Егор Пруцев оформил дубль в домашнем матче 22-го тура чемпионата Словении против «Радомлье» (9:1). Он вышел на поле в стартовом составе и забил на 11-й и 21-й минутах второй (победный) и четвертый голы своей команды в игре.

Также россиянин отдал голевые передачи на 7-й и 75-й минутах, а на 76-й его заменили.