  • Иосифов после «1+2» в матче чемпионата Словении вошел в топ-3 бомбардиров турнира

Иосифов после «1+2» в матче чемпионата Словении вошел в топ-3 бомбардиров турнира

Сегодня, 14:10
1

Российский вингер «Целе» Никита Иосифов забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в домашнем матче 32-го тура чемпионата Словении с «Алюминием».

Россиянин провел полный матч. Он забил гол на 23-й минуте, сделав счет в игре 2:0 в пользу своей команды. Также он сделал голевые передачи на Свита Сеслара на 51-й минуте и Андрея Котника на 69-й. «Целе», ранее уже досрочно завоевавший чемпионский титул, одержал победу со счетом 5:0.

Для Иосифова этот гол стал 10-м в текущем турнире Первой Лиги Словении. В списке лучших бомбардиров он делит 3-5-е места. Выше находятся только Бенжамин Тетти из «Марибора» и Франко Ковачевич, который еще в январе перешел из «Целе» в «Ференцварош». У обоих по 11 мячей.

  • До конца чемпионата «Целе» проведет еще 3 игры.
  • Всего 25-летний Иосифов в 49 матчах в этом сезоне во всех турнирах сделал уже 26 (14+12) голевых действий.

Также в другом матче чемпионата Словении отличился 28-летний российский форвард Станислав Крапухин, выступающий за «Радомлье». Он вышел на замену в гостевой игре с «Приморьем» на 60-й минуте, а на 65-й реализовал пенальти, который сам же и заработал, выведя свою команду вперед 2:1.

Затем Крапухин заработал 11-метровый уже в ворота своей команды за игру рукой в штрафной площади. Соперник реализовал пенальти, но в концовке «Радомлье» забил победный мяч и выиграл у «Приморья» 3:2.

  • В Первой лиге «Радомлье» занимает 6-е место с 39 очками после 30 матчей.
  • Для Крапухина это 1-й гол в этом чемпионате Словении в 24 матчах. Ранее на его счету было 3 ассиста. При этом россиянин забил за «Радомлье» 5 голов в 3 играх в Кубке Словении. В этом турнире его команда вылетела на стадии 1/2 финала, а форвард на данный момент делит звание лучшего бомбардира соревнования с еще двумя игроками.

Источник: «Бомбардир»
Словения. Первая Лига Алюминий Целе Радомлье Приморье Крапухин Станислав Иосифов Никита
Комментарии (1)
Император 1
1777289778
Поздравляю
Ответить
Иосифов после «1+2» в матче чемпионата Словении вошел в топ-3 бомбардиров турнира
14:10
1
