Иосифов после «1+2» в матче чемпионата Словении вошел в топ-3 бомбардиров турнира

Российский вингер «Целе» Никита Иосифов забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в домашнем матче 32-го тура чемпионата Словении с «Алюминием».

Россиянин провел полный матч. Он забил гол на 23-й минуте, сделав счет в игре 2:0 в пользу своей команды. Также он сделал голевые передачи на Свита Сеслара на 51-й минуте и Андрея Котника на 69-й. «Целе», ранее уже досрочно завоевавший чемпионский титул, одержал победу со счетом 5:0.

Для Иосифова этот гол стал 10-м в текущем турнире Первой Лиги Словении. В списке лучших бомбардиров он делит 3-5-е места. Выше находятся только Бенжамин Тетти из «Марибора» и Франко Ковачевич, который еще в январе перешел из «Целе» в «Ференцварош». У обоих по 11 мячей.

До конца чемпионата «Целе» проведет еще 3 игры.

Всего 25-летний Иосифов в 49 матчах в этом сезоне во всех турнирах сделал уже 26 (14+12) голевых действий.

Также в другом матче чемпионата Словении отличился 28-летний российский форвард Станислав Крапухин, выступающий за «Радомлье». Он вышел на замену в гостевой игре с «Приморьем» на 60-й минуте, а на 65-й реализовал пенальти, который сам же и заработал, выведя свою команду вперед 2:1.

Затем Крапухин заработал 11-метровый уже в ворота своей команды за игру рукой в штрафной площади. Соперник реализовал пенальти, но в концовке «Радомлье» забил победный мяч и выиграл у «Приморья» 3:2.