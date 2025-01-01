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Алюминий

Кидричево
Румыния. Лига I
Стадион:
Алюминий Спортс Парк
Сайт:
http://nkaluminij.net/
Тренер:
Юре Арсич
Результаты Расписание Таблица
18.07 | 21:15
Радомлье
1 : 2
Алюминий
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