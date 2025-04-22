Российский игрок забил 4-й гол за 8 матчей в чемпионате Словении

Полузащитник «Целе» Егор Пруцев забил гол в ворота «Радомлье» на 48-й минуте гостевого матча 31-го тура чемпионата Словении.

Россиянин сделал счет в игре равным 1:1, а затем его команда забила еще два мяча и одержала победу со счетом 3:1.

Пруцев провел полный матч. Еще один россиянин в составе «Целе» Никита Иосифов вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.