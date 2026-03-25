В европейском клубе отреагировали на новость о переговорах с Талалаевым

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин опроверг информацию о зимней попытке переманить главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«У Андрея Викторовича действующий контракт. Я не могу вступать с ним переговоры. Куда бы он мог уйти?
«Балтика» хорошо играет, он хорошо управляет командой. Я впечатлен его работой. Эта команда – событие года в РПЛ.
Как вы себе представляете, чтобы зимой он перешел в другой клуб? Это просто нелогично», – сказал Голубин.
- «Балтика» набрала 42 очка в 22 турах чемпионата России.
- Калининградцы идут на четвертом месте в таблице, отставая от топ-3 на два балла.
- Их следующий соперник – «Динамо Мх» (5 апреля).
- Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
- Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда игроки ЦСКА должны были исполнить аут.
- Ранее тренер заявил: «Могу признаться, что мы приняли одно непростое решение, и теперь убедились, что оно было правильным. Мы прямо сейчас могли бы участвовать в еврокубках».
Источник: «Спорт-Экспресс»