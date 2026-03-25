В европейском клубе отреагировали на новость о переговорах с Талалаевым

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин опроверг информацию о зимней попытке переманить главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«У Андрея Викторовича действующий контракт. Я не могу вступать с ним переговоры. Куда бы он мог уйти?

«Балтика» хорошо играет, он хорошо управляет командой. Я впечатлен его работой. Эта команда – событие года в РПЛ.

Как вы себе представляете, чтобы зимой он перешел в другой клуб? Это просто нелогично», – сказал Голубин.