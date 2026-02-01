Введите ваш ник на сайте
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб

1 февраля, 23:08
2

Вингер «Целе» Никита Иосифов отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей в гостевом матче 19-го тура чемпионата Словении с «Марибором».

Встреча закончилась вничью 3:3. Россиянин поразил ворота соперника на 55-й минуте, сделав по ходу игры счет равным (1:1). На 78-й Иосифов ассистировал на литовца Армандаса Куциса, который вывел «Целе» вперед (3:2). Затем «Марибор» сумел отыграться.

После этого матча главный тренер «Целе» Альберт Риера, который мог оказаться в «Спартаке», перейдет в «Айнтрахт».

Всего в этом сезоне на счету 24-летнего Иосифова 33 матча, 9 голов и 9 ассистов.

  • «Целе» лидирует в чемпионате Словении с 44 очками после 19 туров. Отрыв от ближайшего преследователя «Копера» составляет 10 очков.
  • Иосифов выступает за клуб с августа 2024 года и выиграл с ним в прошлом сезоне Кубок Словении.

Источник: «Бомбардир»
