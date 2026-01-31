Список трансферных «хотелок» Артиги, выдвинутый руководству «Рубина»

Новый тренер «Рубина» Франк Артига выдвинул руководству список трансферных пожеланий.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ с 23 очками в 18 турах.

Артига подписал контракт до лета 2027 года.

До «Рубина» он тренировал в России «Химки» и «Родину».

«Артига подготовил спортивному блоку команды список желаемых приобретений. Среди «хотелок»: нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, полузащитник «Целе» Никита Иосифов и знакомый Артиге по «Химкам» защитник «Балтики» Александр Филин.

Также Артига попросил обратить внимание на полузащитника минского «Динамо» Абдуллахи Фаваза и защитника «Серикспора» Александра Мартынова. Интересно, что трое из пяти футболистов – клиенты агента Дмитрия Селюка, с которым Артигу связывают дружеские отношения», – написал источник.