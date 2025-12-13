Словенец из «Динамо Мх» пожаловался на криминал в Европе

Защитник «Динамо Мх» Ян Джапо сравнил уровень безопасности в России и Европе.

– Игрок «Крыльев» Доминик Ороз рассказывал, что в последние годы Европа сильно изменилась и вечером он боится гулять с девушкой по улице. Где вы чувствуете себя в большей безопасности – в Словении или в России?

– В Словении я живу в маленьком городе, там население всего четыре тысячи человек, все спокойно и безопасно в любое время суток. Но, если ты едешь в большой город вроде Любляны, там реально страшно гулять одному или с девушкой ночью. В Дагестане я вечером гулял не так много, но, когда выходил, страшно мне не было.