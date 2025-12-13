Словенец из «Динамо Мх»: «Российский паспорт мне не нужен»

Защитник «Динамо Мх» Ян Джапо не планирует получать паспорт России.
– Насколько реально попасть в сборную Словении из махачкалинского «Динамо»?
– С того момента, как Дркушич перешел в «Зенит», думаю, тренеры сборной стали смотреть чемпионат России. Мне кажется, попасть в сборную вполне реально, играя в Махачкале. Но я могу выступать и за Боснию, у меня же два паспорта.
– За какую сборную сами хотите играть?
– Я еще сам не знаю. Кто первый меня вызовет, за тех и буду играть.
– Вы бы хотели получить российский паспорт?
– Мне он не нужен. У меня уже есть два паспорта – боснийский и словенский. Третий уже никто не даст.
- 23-летний словенец в России 1,5 года.
- Джапо провел за махачкалинцев 23 матча, забил 2 гола.
- Футболист стоит 500 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»