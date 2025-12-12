Введите ваш ник на сайте
В «Динамо Мх» рассказали о помощи от Сулеймана Керимова

Сегодня, 09:07

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что бизнесмен Сулейман Керимов войдет в совет директоров клуба.

«Эта информация, получившая распространение, не соответствует действительности. Керимова не будет в совете директоров «Динамо».

Сулейман Абусаидович очень помогает клубу. Благодаря ему удалось подготовить домашний стадион «Анжи Арена» для выступлений команды на уровне российской Премьер-лиги. Для этого понадобилось несколько сотен миллионов рублей, которые щедро выделил Керимов. У команды также появился современный тренажерный зал с новейшим оборудованием, пожалуй, один из лучших в Премьер-лиге. И это тоже подарок Керимова.

Сулейман Абусаидович, как я уже отметил, помогает клубу, и очень весомо. И для этого ему не нужно каким-либо образом присутствовать в управленческом аппарате клуба. Его вклад и влияние и без того неоспоримы», – сказал Газизов.

  • На этой неделе было объявлено, что в «Динамо Мх» будет проведена реформа системы управления, планируется создать совет директоров.
  • После 18 туров РПЛ команда занимает 13-е место с 15 очками.
  • Махачкалинцы ищут главного тренера.

