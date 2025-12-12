Радимов выявил клуб РПЛ с большим количеством «сбитых летчиков»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил ситуацию в «Сочи».

Команда идет в зоне вылета РПЛ.

По ходу сезона сочинцы уволили главного тренера Роберта Морено – его сменил Игорь Осинькин.

Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.

«Если «Сочи» не будет располагать нормальными игроками, то это, конечно, первый кандидат на выход. Из нынешнего состава, на мой взгляд, надо поменять как минимум половину команды. Вроде бы «на бумаге» они неплохие, но на деле оказалась – полная фигня.

Поэтому работы у сочинского тренерского штаба полно, и вся проблема идет с Морено. Не надо было его оставлять, давно бы уже вылезли из этой ситуации. Но раз так решили, то самим и разгребать в межсезонье. А это будет очень тяжело, потому что у них многие игроки – просто «сбитые летчики». И надо создавать новую команду», – сказал Радимов.