Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем клуба

Сегодня, 12:27
1

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов расскказал о том, к чем стремиться клуб.

«Каким я вижу ближайшее будущее клуба? Как я уже говорил, «Спартак» – это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы.

На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, все время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Ивановича Романцева [бывшего главного тренера «Спартака»] или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза. К этому мы должны стремиться», – сказал Некрасов.

Еще по теме:
Бородюк – о тренере для «Спартака»: «Поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли» 1
Кобелев дал совет «Спартаку» 2
Названы два клуба, которые интересуются Заболотным 5
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Некрасов Сергей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765445399
такой популярный, что за полгода скатился с 6 на 8 место. даже на 4х курв ходит больше людей. https://bombardir.ru/news/773583 https://bombardir.ru/news/792861
Ответить
Главные новости
«Локомотив» сделал новое предложение Баринову
13:21
Гаджиев отреагировал на информацию о приходе Керимова в махачкалинское «Динамо»
13:11
Газзаев сказал, усилит ли Баринов ЦСКА
13:00
«Локомотив» определился с трансферной стратегией по легионерам
12:51
Генич назвал глупейшее решение арбитра в матче «Зенит» – «Акрон»
12:39
18
В «Реале» приняли решение по Алонсо
11:18
4
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
10:50
Фото«Урал» объявил о назначении нового главного тренера
10:32
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»
09:51
6
L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»
09:38
Все новости
Все новости
Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем клуба
12:27
1
Семин предложил ввести новое правило в матчах РПЛ
12:06
3
Два клуба РПЛ заинтересовались аргентинским нападающим
11:54
1
Кержаков рассказал о сорвавшемся трансфере в «ПСЖ»
11:40
1
Бородюк – о тренере для «Спартака»: «Поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»
11:07
1
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
10:50
Кобелев высказался о возможности назначения в «Динамо»
10:07
1
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»
09:51
6
Кобелев дал совет «Спартаку»
09:26
2
Названы два клуба, которые интересуются Заболотным
09:02
5
Орлов спрогнозировал новое место работы Семака
00:38
11
Агент подробно высказался о желании Тюкавина уехать в Европу
00:01
4
Игрок «Динамо»: «Решил покинуть клуб из-за штаба Гусева»
Вчера, 23:48
2
Соснин объяснил феномен Дзюбы
Вчера, 23:39
Радимов вспомнил, как с помощью Адвоката обманул «Зенит» на деньги
Вчера, 23:28
2
Шалимов назвал команду РПЛ, которая играет «из последних сил»
Вчера, 23:15
7
Сулейман Керимов возвращается в российский футбол спустя 9 лет
Вчера, 23:03
6
Семин объяснил, почему не скучает по РПЛ
Вчера, 22:42
1
Видео76-летний Ловчев растерялся после комплимента и поцелуя от молодой девушки
Вчера, 22:33
1
Слишкович – о Новом годе: «Чему радоваться – что смерть стала ближе?»
Вчера, 22:25
3
Новая информация по Ивичу в «Спартаке»
Вчера, 22:12
10
Сперцян определил, когда «Краснодар» сильнее – сейчас или в чемпионский сезон
Вчера, 21:48
2
В РПЛ выявили команду без слабых мест
Вчера, 21:41
Орлов оценил перспективы Семака возглавить сборную Бразилии
Вчера, 21:24
1
Основной защитник «Зенита» договорился о трансфере в другой клуб
Вчера, 21:17
8
В «Локо» высказались о готовящемся трансфере Баринова в ЦСКА
Вчера, 20:59
1
Угрожающее заявление Мойзеса по следам матча с «Краснодаром»
Вчера, 20:50
2
Экс-тренер «Краснодара» ответил на предложение «Динамо»
Вчера, 20:37
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 