Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем клуба

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов расскказал о том, к чем стремиться клуб.

«Каким я вижу ближайшее будущее клуба? Как я уже говорил, «Спартак» – это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы.

На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, все время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Ивановича Романцева [бывшего главного тренера «Спартака»] или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза. К этому мы должны стремиться», – сказал Некрасов.