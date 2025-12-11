Бывший тренер «Валенсии» готов возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Валенсии» и «Партизана» Мирослав Джукич высказался о возможности назначения в «Спартак».

«Допускаю, что кто-то из моих представителей предлагал меня на пост главного тренера «Спартака», но прямых контактов с клубом у меня нет. Ранее ко мне проявляли интерес ряд клубов РПЛ, но до конкретики и переговоров дело так и не дошло.

Я готов возглавить «Спартак»! Если от них поступит предложение, то я, конечно, соглашусь. Это один из главных клубов в России, и для меня будет хорошим опытом поработать в РПЛ.

В России – сильный футбол. Несмотря на то, что я давно нахожусь без клуба, я готов работать. Главное – иметь предложение», – сказал Джукич.