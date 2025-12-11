Бывший тренер «Валенсии» готов возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Валенсии» и «Партизана» Мирослав Джукич высказался о возможности назначения в «Спартак».
«Допускаю, что кто-то из моих представителей предлагал меня на пост главного тренера «Спартака», но прямых контактов с клубом у меня нет. Ранее ко мне проявляли интерес ряд клубов РПЛ, но до конкретики и переговоров дело так и не дошло.
Я готов возглавить «Спартак»! Если от них поступит предложение, то я, конечно, соглашусь. Это один из главных клубов в России, и для меня будет хорошим опытом поработать в РПЛ.
В России – сильный футбол. Несмотря на то, что я давно нахожусь без клуба, я готов работать. Главное – иметь предложение», – сказал Джукич.
- «Спартак» с 29 очками занимает 6-е место в РПЛ после 18 туров.
- С 11 ноября обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Вадим Романов, который возглавил команду после ухода Деяна Станковича.
- 59-летний Джукич находится без работы с 2020 года, когда покинул «Спортинг Хихон».
Источник: Sport24