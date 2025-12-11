Газзаев отреагировал на выходки Талалаева

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев призвал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева вести себя скромнее.

– Вам нравится работа Талалаева с «Балтикой?

– Опять же, всe покажет конечный результат, но на меня произвело впечатление выступление «Балтики». Единственное, Талалаев должен быть чуть скромнее, его выходки не красят тренера. Он это на всю страну делает… Ему необходимо спуститься на землю.

Видимо, у него никогда не было таких результатов, чуть‑чуть, так сказать, возомнил о себе человек – это неправильно. Так себя вести ни в коем случае нельзя! Эмоции бывают у каждого тренера, но вести себя так – это ни в какие‑то ворота не лезет.