Газзаев сказал, усилит ли Баринов ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на возможный переход в команду полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива».
– Будет ли усилением для армейцев, если в клуб придет Баринов?
– Для армейцев Баринов – хороший игрок в центральной позиции.
Он играет в обороне так же успешно, как поддерживает атакующие действия. Это игрок современной формации. Сегодня игрок центральной позиции должен успешно играть в атаке и хорошо выполнять оборонительные действия.
Конечно, это будет огромное усиление для клуба. Сейчас в ЦСКА есть и Обляков, и Кисляк, но появление Баринова будет только усилением. Я считаю, что если ЦСКА еще приобретет центрфорварда хорошего уровня, то будет бороться за высокие места.
Ну и, конечно, надо усилить оборону. Дивеев выглядит хорошо, Мойзес – хороший игрок, Лукин – перспективный футболист, Абдулкадыров – молодой, перспективный россиянин, но, к примеру, Жоао Виктор – однозначно не уровень ЦСКА.
- Срок контракта Баринова с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Не исключено, что ЦСКА выкупит футболиста уже зимой.
- 29-летний хавбек в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.