Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газзаев сказал, усилит ли Баринов ЦСКА

Сегодня, 13:00

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на возможный переход в команду полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива».

– Будет ли усилением для армейцев, если в клуб придет Баринов?

– Для армейцев Баринов – хороший игрок в центральной позиции.

Он играет в обороне так же успешно, как поддерживает атакующие действия. Это игрок современной формации. Сегодня игрок центральной позиции должен успешно играть в атаке и хорошо выполнять оборонительные действия.

Конечно, это будет огромное усиление для клуба. Сейчас в ЦСКА есть и Обляков, и Кисляк, но появление Баринова будет только усилением. Я считаю, что если ЦСКА еще приобретет центрфорварда хорошего уровня, то будет бороться за высокие места.

Ну и, конечно, надо усилить оборону. Дивеев выглядит хорошо, Мойзес – хороший игрок, Лукин – перспективный футболист, Абдулкадыров – молодой, перспективный россиянин, но, к примеру, Жоао Виктор – однозначно не уровень ЦСКА.

  • Срок контракта Баринова с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Не исключено, что ЦСКА выкупит футболиста уже зимой.
  • 29-летний хавбек в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

Еще по теме:
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги» 6
В «Локо» высказались о готовящемся трансфере Баринова в ЦСКА 1
Быстров: «В «Локомотиве» будут делать все, чтобы Баринова не отдать и насрать сопернику» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий Газзаев Валерий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» сделал новое предложение Баринову
13:21
Гаджиев отреагировал на информацию о приходе Керимова в махачкалинское «Динамо»
13:11
Газзаев сказал, усилит ли Баринов ЦСКА
13:00
«Локомотив» определился с трансферной стратегией по легионерам
12:51
Генич назвал глупейшее решение арбитра в матче «Зенит» – «Акрон»
12:39
18
В «Реале» приняли решение по Алонсо
11:18
4
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
10:50
Фото«Урал» объявил о назначении нового главного тренера
10:32
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»
09:51
6
L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»
09:38
Все новости
Все новости
Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем клуба
12:27
1
Семин предложил ввести новое правило в матчах РПЛ
12:06
3
Два клуба РПЛ заинтересовались аргентинским нападающим
11:54
1
Кержаков рассказал о сорвавшемся трансфере в «ПСЖ»
11:40
1
Бородюк – о тренере для «Спартака»: «Поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»
11:07
1
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
10:50
Кобелев высказался о возможности назначения в «Динамо»
10:07
1
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»
09:51
6
Кобелев дал совет «Спартаку»
09:26
2
Названы два клуба, которые интересуются Заболотным
09:02
5
Орлов спрогнозировал новое место работы Семака
00:38
11
Агент подробно высказался о желании Тюкавина уехать в Европу
00:01
4
Игрок «Динамо»: «Решил покинуть клуб из-за штаба Гусева»
Вчера, 23:48
2
Соснин объяснил феномен Дзюбы
Вчера, 23:39
Радимов вспомнил, как с помощью Адвоката обманул «Зенит» на деньги
Вчера, 23:28
2
Шалимов назвал команду РПЛ, которая играет «из последних сил»
Вчера, 23:15
7
Сулейман Керимов возвращается в российский футбол спустя 9 лет
Вчера, 23:03
6
Семин объяснил, почему не скучает по РПЛ
Вчера, 22:42
1
Видео76-летний Ловчев растерялся после комплимента и поцелуя от молодой девушки
Вчера, 22:33
1
Слишкович – о Новом годе: «Чему радоваться – что смерть стала ближе?»
Вчера, 22:25
3
Новая информация по Ивичу в «Спартаке»
Вчера, 22:12
10
Сперцян определил, когда «Краснодар» сильнее – сейчас или в чемпионский сезон
Вчера, 21:48
2
В РПЛ выявили команду без слабых мест
Вчера, 21:41
Орлов оценил перспективы Семака возглавить сборную Бразилии
Вчера, 21:24
1
Основной защитник «Зенита» договорился о трансфере в другой клуб
Вчера, 21:17
8
В «Локо» высказались о готовящемся трансфере Баринова в ЦСКА
Вчера, 20:59
1
Угрожающее заявление Мойзеса по следам матча с «Краснодаром»
Вчера, 20:50
2
Экс-тренер «Краснодара» ответил на предложение «Динамо»
Вчера, 20:37
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 