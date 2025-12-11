Газзаев сказал, усилит ли Баринов ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на возможный переход в команду полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива».

– Будет ли усилением для армейцев, если в клуб придет Баринов?

– Для армейцев Баринов – хороший игрок в центральной позиции.

Он играет в обороне так же успешно, как поддерживает атакующие действия. Это игрок современной формации. Сегодня игрок центральной позиции должен успешно играть в атаке и хорошо выполнять оборонительные действия.

Конечно, это будет огромное усиление для клуба. Сейчас в ЦСКА есть и Обляков, и Кисляк, но появление Баринова будет только усилением. Я считаю, что если ЦСКА еще приобретет центрфорварда хорошего уровня, то будет бороться за высокие места.

Ну и, конечно, надо усилить оборону. Дивеев выглядит хорошо, Мойзес – хороший игрок, Лукин – перспективный футболист, Абдулкадыров – молодой, перспективный россиянин, но, к примеру, Жоао Виктор – однозначно не уровень ЦСКА.