  • Романцев заявил о необъяснимой ситуации в «Зените»: «Как можно от этого устать?»

Романцев заявил о необъяснимой ситуации в «Зените»: «Как можно от этого устать?»

4 января, 15:30
8

Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев удивлен, что в «Зените» возникли проблемы с мотивацией.

– Недавно узнал, что одной из проблем нынешнего «Зенита» называют «усталость южноамериканских легионеров от требований и творческих задумок Семака». А потому команде нужна свежая кровь. Согласны ли вы с таким мнением и случалось ли самому сталкиваться с подобной ситуацией?

– Мне не очень понятно, о какой усталости идет речь – физической, психологической, а может, ностальгической? Еще есть те, кто с умным видом говорит, что, мол, «игроки «Зенита» устали от побед».

Даже в голове такое не укладывается – как можно устать получать премиальные? Ведь взрослые мужики отправились с другого конца Земли в незнакомую страну не для того, чтобы сходить в Эрмитаж, а чтобы зарабатывать! Дальше, как говорится, без комментариев.

Вот почему помочь вам раскрыть секрет этой таинственной усталости я вряд ли смогу. Скорее всего, ее причины может определить только тренер. Думаю, за шесть подряд победных сезонов у Семака накопился достаточный опыт работы с таким количеством легионеров, что он знает, как поступать даже в подобных необъяснимых ситуациях.

«Спартак» тоже побеждал несколько сезонов кряду. Но проблем с усталостью, появившейся от моих «требований и творческих задумок», никогда в команде не возникало. Может, потому что иностранцев в ней было поменьше. Хотя непростые моменты, конечно, случались.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
  • Петербуржцы набрали 39 очков в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.

Еще по теме:
В Бразилии раскрыли итоговую стоимость трансфера Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» 1
«Зенит» принял предложение «Крузейро» по Жерсону 7
Зенитовец Гонду приблизился к переходу в ЦСКА 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Романцев Олег
Комментарии (8)
FWSPM
1767531475
Это просто удобная отмазка
Ответить
Garrincha58
1767531863
О каких творческих задумках Семака говорит метр футбола? Катание мяча поперёк поля и назад или перестановки на поле Педро или Луиса Энрике, это что ли творчество?
Ответить
Император Бомжей
1767532123
Романцев всё верно говорит, умный мужик, заслуженный тренер! Семак тоже в порядке, а вот некоторые легионеры, требования к себе из сезона в сезон сбавляют, при чём это всех клубах)))
Ответить
Красногвардейчик
1767532390
Просто при определённых условиях, ,,мастерство,, Семака как тренера, полезло постепенно наружу
Ответить
Skull_Boy
1767533678
Зачем пахать, если и так заплатят
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1767538885
Все правильно,мотивация тут не причем.Она логически никак не может возникнуть при тех условиях,которые есть в Зените и других клубах. А вот то,что футболисты перестали сами стараться и теперь играют только так,как говорит тренер-это вполне вероятно.Так как тренер из Семака никакой,Зенит побеждал на индивидуальном мастерстве игроков,а не на тренерской стратегии.
Ответить
Empers100--google
1767605315
Всему виной разросшиеся как на дрожжах букмекерские конторы, и их миллиардные барыши. Гегемония одной команды резко снижает активность бетторов в масштабах страны, и конторы теряют миллиардные доходы. Поэтому Семаку посоветовали попридержать коней, чем он уже три года и занимается. Игроки тоже чувствуют, что им платят не за результат, а тупо за процесс. А народ держат за дурачков, рассказывая про отсутствие мотивации.
Ответить
  • Читайте нас: 