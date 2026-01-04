Романцев заявил о необъяснимой ситуации в «Зените»: «Как можно от этого устать?»

Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев удивлен, что в «Зените» возникли проблемы с мотивацией.

– Недавно узнал, что одной из проблем нынешнего «Зенита» называют «усталость южноамериканских легионеров от требований и творческих задумок Семака». А потому команде нужна свежая кровь. Согласны ли вы с таким мнением и случалось ли самому сталкиваться с подобной ситуацией?

– Мне не очень понятно, о какой усталости идет речь – физической, психологической, а может, ностальгической? Еще есть те, кто с умным видом говорит, что, мол, «игроки «Зенита» устали от побед».

Даже в голове такое не укладывается – как можно устать получать премиальные? Ведь взрослые мужики отправились с другого конца Земли в незнакомую страну не для того, чтобы сходить в Эрмитаж, а чтобы зарабатывать! Дальше, как говорится, без комментариев.

Вот почему помочь вам раскрыть секрет этой таинственной усталости я вряд ли смогу. Скорее всего, ее причины может определить только тренер. Думаю, за шесть подряд победных сезонов у Семака накопился достаточный опыт работы с таким количеством легионеров, что он знает, как поступать даже в подобных необъяснимых ситуациях.

«Спартак» тоже побеждал несколько сезонов кряду. Но проблем с усталостью, появившейся от моих «требований и творческих задумок», никогда в команде не возникало. Может, потому что иностранцев в ней было поменьше. Хотя непростые моменты, конечно, случались.