«Зенит» получил новое предложение по Жерсону от «Крузейро»

«Крузейро» предложил «Зениту» 12 миллионов евро и защитника Жонатана Жезуса за трансфер хавбека Жерсона.
Российский клуб пока не дал официального ответа бразильской стороне.
Жонатан Жезус оценивается в 12–15 миллионов евро. Его стоимость и деньги, предложенные «Крузейро», в сумме составляют примерно 25 миллионов евро. Такую сумму в июле 2025 года «Зенит» заплатил за трансфер Жерсона из «Фламенго».
Ранее петербуржцы запрашивали за продажу бразильского хавбека около 40 миллионов евро.
«Крузейро» готов приложить все усилия, чтобы вернуть Жерсона в Бразилию. Игрок хочет этого, поскольку пока не адаптировался к российскому футболу. Жерсон уже переговорил с главным тренером «Крузейро» Тите и воодушевлен клубным проектом на 2026 год.
- 28-летний Жерсон в этом сезоне провел за «Зенит» 15 матчей, забил 2 гола.
- 21-летний Жонатан Жезус в прошлом году сыграл за «Крузейро» в 31 встрече, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
Источник: ESPN