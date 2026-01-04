«Зенит» получил новое предложение по Жерсону от «Крузейро»

«Крузейро» предложил «Зениту» 12 миллионов евро и защитника Жонатана Жезуса за трансфер хавбека Жерсона.

Российский клуб пока не дал официального ответа бразильской стороне.

Жонатан Жезус оценивается в 12–15 миллионов евро. Его стоимость и деньги, предложенные «Крузейро», в сумме составляют примерно 25 миллионов евро. Такую сумму в июле 2025 года «Зенит» заплатил за трансфер Жерсона из «Фламенго».

Ранее петербуржцы запрашивали за продажу бразильского хавбека около 40 миллионов евро.

«Крузейро» готов приложить все усилия, чтобы вернуть Жерсона в Бразилию. Игрок хочет этого, поскольку пока не адаптировался к российскому футболу. Жерсон уже переговорил с главным тренером «Крузейро» Тите и воодушевлен клубным проектом на 2026 год.