Стал известен срок контракта Карседо со «Спартаком»

Хуан Карлос Карседо покинет «Пафос» и станет главным тренером «Спартака». Он подпишет контракт с красно-белыми сроком до конца сезона-2027/28.
Сегодня испанец проводит последний матч в кипрском клубе – в 16-м туре национального чемпионата «Пафос» играет в гостях с «Аполлоном».
52-летний Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году помощником у Унаи Эмери.
Кипрский клуб пытался удержать тренера, но не смог договориться с ним о пересмотре действующего контракта.
- С 11 ноября пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича занимает Вадим Романов.
- Красно-белые находятся на 6-м место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
Источник: Marca