Стал известен срок контракта Карседо со «Спартаком»

Хуан Карлос Карседо покинет «Пафос» и станет главным тренером «Спартака». Он подпишет контракт с красно-белыми сроком до конца сезона-2027/28.

Сегодня испанец проводит последний матч в кипрском клубе – в 16-м туре национального чемпионата «Пафос» играет в гостях с «Аполлоном».

52-летний Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году помощником у Унаи Эмери.

Кипрский клуб пытался удержать тренера, но не смог договориться с ним о пересмотре действующего контракта.