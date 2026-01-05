Карпин высказался о вызове в сборную России 17-летнего Ибрагимова из «МЮ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий по поводу возможного приглашения в национальную команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

Семья футболиста переехала из Дагестана в Великобританию, когда ему было 11 лет.

Его уже привлекали к тренировкам с основным составом «МЮ».

Ибрагимов выступал за английскую сборную U-15 и U-16.

«Слышал об Амире Ибрагимове, но за его игрой не следил.

Хотите, чтобы я за 17-летними футболистами следил? Для этого есть юношеские сборные и люди, которые занимаются этими возрастами.

Мы готовы рассмотреть любого кандидата, кто может играть за сборную России», – сказал Карпин.