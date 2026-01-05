Ибрагимов из «МЮ» ответил, будет ли он выступать за сборную России

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал о выборе между сборными Англии и России.

Семья футболиста переехала из Дагестана в Великобританию, когда ему было 11 лет.

Его уже привлекали к тренировкам с основным составом «МЮ».

Ибрагимов выступал за английскую сборную U-15 и U-16.

«Россия – это моя родина. Да, на данный момент я играю за сборную Англии. Это легко, потому что это здесь, в Англии. В Россию меня тоже вызывали.

Как в итоге буду выбирать сборную? Я родился в России, это во-первых. В Англии, если бы был выбор между английским и русским игроком, я думаю, они бы выбрали англичанина, потому что это футболист с их родины.

Играть на своей родине, со своими пацанами – это было бы лучше. Я хочу играть на высшем уровне, из-за этого сейчас играю за Англию, потому что Англия выступает везде на данный момент, а Россия – не выступает нигде», – заявил Ибрагимов.