Игрока «Спартака» предложили «Панатинаикосу»

5 января, 16:38
7

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия может вернуться в Грецию.

28-летнего футболиста предложили «Панатинаикосу», который из-за травмы на несколько месяцев лишился основного форварда Сирила Дессерса.

Ливай соответствует требованиям главного тренера афинской команды Рафаэля Бенитеса, поэтому все зависит от договоренностей между клубами.

«Спартак» готов отдать тринидадского игрока в аренду с правом выкупа, но при условии, что в новой команде полностью покроют его зарплату.

  • Гарсия присоединился к спартаковцам прошлой зимой за 18,7 млн евро.
  • Его статистика: 33 матча, 9 голов, 3 ассиста.
  • Ливай ранее играл в Греции за АЕК.

В «Панатинаикосе» высказались о возможности трансфера Ливая из «Спартака» 1
«Спартак» заблокировал уход форварда 3
В ПАОКе высказались о варианте с трансфером Ливая из «Спартака» 4
Источник: твиттер Экрема Конура
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Спартак Панатинаикос Гарсия Ливай
FFR
1767621490
Для греческого клуба зарплата его не подъемная.
Ollegator
1767622613
на днях мыла инфа, что мы типа в его продаже кому-то отказали. В продаже отказали, зато в аренду предлагаем, ну да ну да))
andr45
1767624676
БОНБАРДИР вчера (4.01.2026), 11:47 «Спартак» не собирается продавать нападающего Ливая Гарсию. В московском клубе рассчитывают на 28-летнего футболиста, поэтому были отвергнуты все запросы по нему, в частности из Греции.»
zigbert
1767630965
В ПАОКе есть один известный форвард. Туда бы и обращались.
Ответить
