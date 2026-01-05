Игрока «Спартака» предложили «Панатинаикосу»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия может вернуться в Грецию.

28-летнего футболиста предложили «Панатинаикосу», который из-за травмы на несколько месяцев лишился основного форварда Сирила Дессерса.

Ливай соответствует требованиям главного тренера афинской команды Рафаэля Бенитеса, поэтому все зависит от договоренностей между клубами.

«Спартак» готов отдать тринидадского игрока в аренду с правом выкупа, но при условии, что в новой команде полностью покроют его зарплату.