Игрока «Спартака» предложили «Панатинаикосу»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия может вернуться в Грецию.
28-летнего футболиста предложили «Панатинаикосу», который из-за травмы на несколько месяцев лишился основного форварда Сирила Дессерса.
Ливай соответствует требованиям главного тренера афинской команды Рафаэля Бенитеса, поэтому все зависит от договоренностей между клубами.
«Спартак» готов отдать тринидадского игрока в аренду с правом выкупа, но при условии, что в новой команде полностью покроют его зарплату.
- Гарсия присоединился к спартаковцам прошлой зимой за 18,7 млн евро.
- Его статистика: 33 матча, 9 голов, 3 ассиста.
- Ливай ранее играл в Греции за АЕК.
Источник: твиттер Экрема Конура