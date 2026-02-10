Ливай определился с будущим в «Спартаке»

Нападающий Ливай Гарсия останется в «Спартаке» и не покинет команду в зимнее трансферное окно.
Информация о его возможном переходе не является правдой. Ранее греческое издание Nova Sports сообщило, что форвард сборной Тринидада и Тобаго недоволен своими выступлениями за красно-белых и ищет варианты перехода в европейский клуб.
- 28-летний Гарсия в этом сезоне провел 18 матчей за «Спартак», забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
- Красно-белые приобрели форварда в феврале 2025 года у греческого АЕКа за 18,7 миллиона евро без учета бонусов.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»