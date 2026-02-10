Воробьев – об отраженных пенальти Сафонова: «Он с булочками играет»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался о последних успехах Матвея Сафонова.
- 26-летний вратарь проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он пропустил 18 голов в 24 матчах.
- Матвей – лучший голкипер топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.
– Всегда ли Сафонов был так хорош в пенальти?
– Что‑то было в нем [во времена академии «Краснодара»], но не так был хорош, как сейчас.
– А сейчас он прям хорош?
– Ну там с булочками играет, пусть к нам приезжает, мы ему покажем мастер‑класс (смеется).
– Когда пересекаетесь в сборной, ты часто бьешь ему пенальти?
– Да. Не тащит. Я же говорю, что он с булочками тап играет, пусть к нам приезжает.
Источник: «Матч ТВ»