Воробьев – об отраженных пенальти Сафонова: «Он с булочками играет»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался о последних успехах Матвея Сафонова.

26-летний вратарь проводит второй сезон в «ПСЖ».

Он пропустил 18 голов в 24 матчах.

Матвей – лучший голкипер топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.

– Всегда ли Сафонов был так хорош в пенальти?

– Что‑то было в нем [во времена академии «Краснодара»], но не так был хорош, как сейчас.

– А сейчас он прям хорош?

– Ну там с булочками играет, пусть к нам приезжает, мы ему покажем мастер‑класс (смеется).

– Когда пересекаетесь в сборной, ты часто бьешь ему пенальти?

– Да. Не тащит. Я же говорю, что он с булочками тап играет, пусть к нам приезжает.