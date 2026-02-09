Дуран объяснил выбор игрового номера в «Зените»

Форвард «Зенита» Джон Дуран рассказал, почему взял 9-й номер в новой команде.
– Вы будете играть под 9-м номером. Что он значит для вас?
– Это очень важный для меня номер. Почти во всех своих командах – за исключением последней – я играл с девяткой на спине.
Сейчас он вновь вернулся ко мне, и я очень счастлив, что это произошло, потому что он – лучшее описание меня как футболиста.
Хочу носить его всю карьеру и буду достойно выступать под ним в составе «Зенита».
- Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
- Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
- В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.
Источник: сайт «Зенита»