Дуран объяснил выбор игрового номера в «Зените»

Вчера, 23:59

Форвард «Зенита» Джон Дуран рассказал, почему взял 9-й номер в новой команде.

– Вы будете играть под 9-м номером. Что он значит для вас?

– Это очень важный для меня номер. Почти во всех своих командах – за исключением последней – я играл с девяткой на спине.

Сейчас он вновь вернулся ко мне, и я очень счастлив, что это произошло, потому что он – лучшее описание меня как футболиста.

Хочу носить его всю карьеру и буду достойно выступать под ним в составе «Зенита».

  • Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон
