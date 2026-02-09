Дуран выбрал игровой номер в «Зените»

Стало известно, под каким номером за «Зенит» будет выступать нападающий Джон Дуран.
Новичок выбрал «девятку», которая освободилась после ухода Жерсона в «Крузейро».
Ранее 9-й номер также носили Геннадий Попович, Фатих Текке, Александр Бухаров, Юри Алберто, Саломон Рондон, Александр Кокорин и Артур.
- Петербуржцы арендовали его с необязательной опцией выкупа.
- Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
- В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.
Источник: телеграм-канал «Зенита»