Семак сказал, стало ли подписание Дурана риском для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, какой уровень игры может показать новичок команды нападающий Джон Дуран.
«Дуран практически не тренировался, провел только одно упражнение с командой. Мы прекрасно знаем его качества, посмотрим, насколько ему получится их реализовать.
Не думаю, что для «Зенита» был какой‑то риск [из‑за аренды Дурана]. Аренда краткосрочная, а дальше будем смотреть.
У Дурана должен быть хороший стимул – поехать на чемпионат мира. Будет конкуренция в чемпионате с партнером по сборной Колумбии Джоном Кордобой. Думаю, есть шанс увидеть того Дурана, которого мы наблюдали в «Астон Вилле», – сказал Семак.
- Питерцы арендовали Дурана до конца текущего сезона. Права на колумбийца принадлежат «Аль-Насру».
- 22-летний Дуран первую часть сезона провел на правах аренды в «Фенербахче», где провел 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
- Форвард провел за «Астон Виллу» 78 игр в 2023–2025 годах, забил 20 голов, сделал 1 ассист.
Источник: «Матч ТВ»