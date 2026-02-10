Семак сказал, стало ли подписание Дурана риском для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, какой уровень игры может показать новичок команды нападающий Джон Дуран.

«Дуран практически не тренировался, провел только одно упражнение с командой. Мы прекрасно знаем его качества, посмотрим, насколько ему получится их реализовать.

Не думаю, что для «Зенита» был какой‑то риск [из‑за аренды Дурана]. Аренда краткосрочная, а дальше будем смотреть.

У Дурана должен быть хороший стимул – поехать на чемпионат мира. Будет конкуренция в чемпионате с партнером по сборной Колумбии Джоном Кордобой. Думаю, есть шанс увидеть того Дурана, которого мы наблюдали в «Астон Вилле», – сказал Семак.