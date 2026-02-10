Галактионов сказал, помог ли Батракову раскрыться уход Глушенкова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре полузащитника команды Алексея Батракова.

– Алексея Батракова нередко сравнивают с Витиньей из «ПСЖ», однако у бразильца есть важное качество – он спускается к центральным защитникам, забирает у них мяч и двигает его сам. Этого не хватает Батракову?

– Чем больше будет игровой кругозор и набор разных вариантов у игрока, тем лучше. К примеру, в одном из интервью Матвей Сафонов подметил, что это интеллект и исполнительское мастерство у игроков, а не заготовленные взаимодействия. Игрок может сам опуститься по позиции, образовать численное преимущество – зону заполнит другой.

Кругозор и класс футболистов позволяет видоизменять структуру игры. Мы подсказываем Алексею, проговариваем определенные вещи. Например, в товарищеском матче с «Ноа» Алексей сделал много передач именно в ту зону, где мы создавали численное преимущество. Пробуем разные вещи. Чем больше кругозор игрока, тем лучше для команды.

– На ваш взгляд, в каких компонентах Алексей еще не достиг нужного уровня? В чем прибавлять?

– Во всем. Говорить о сильных и слабых сторонах игрока не совсем корректно. Во-первых, Алексей еще формируется. Пока ему нельзя давать объем работы зрелого и атлетичного футболиста, все дозируется.

Знаете, люди же не видят «внутрянки». Думают, что его выдернули из школы. Но это не так. Сперва его привлекали к тренировочному процессу, далее он прошел с основой сборы. Затем работал с нами, но играл за молодежку.

Как только Алексей начал крепнуть, мы дали игровые минуты. А выбор наисложнейший! В середине поля были Карпукас, Глушенков, Миранчук, Баринов, Митай. Но мы видели задатки у Батракова – уже пора было его выпускать.

Сезон-2023/24 Алексей заканчивал в четверке с Бариновым, Глушенковым и Миранчуком. По ряду причин игроки нас покинули, после этого Батраков стал полноправным игроком основного состава. И мы говорим, что он один из лидеров команды, который делает разницу.

– На мой взгляд, повлиял и уход Глушенкова. Без этого трансфера Батраков мог бы так не раскрыться.

– Абсолютно с этим не согласен. Игровым ребятам всегда найдется место на поле. Уверен, связка Глушенков – Батраков потенциально могла бы стать сильнейшей в РПЛ.